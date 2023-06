Météo ce jeudi : la province de Namur passe en alerte rouge

Des cumuls locaux supérieurs à 100 mm sur une période de 24h ou supérieurs à 60mm en 6h de temps sont possibles en raison de la combinaison de fortes pluies et de violents orages.

”Ces conditions pourraient également être atteintes sur l’ouest de Liège et une partie du Limbourg mais à plus petite échelle”, précise-t-il.

Les provinces de Liège, de Luxembourg et du Limbourg restent en code orange, souligne l’IRM. Le reste du pays à l’exclusion des deux Flandres est toujours placé en code jaune.

-

Numéro 1722 activé

Dès mercredi, le centre de crise, via Be-Alert a envoyé un message invitant “la population à faire preuve de la plus grande vigilance, notamment lors de ses déplacements, voire à les limiter si possible et à prendre les éventuelles mesures de protection utiles telles que :

Fermer portes, fenêtres (de toit), soupiraux, ….

Rentrer les animaux de compagnie

Garer les voitures dans des lieux sécurisés

Rentrer ou attacher le mobilier de jardin

Le numéro d’appel 1722 est activé.

Ces pluies abondantes pourraient aussi avoir un impact sur les cours d'eau. L’Ourthe, la Lesse, la Vesdre, la Senne pourraient notamment passer en préalerte de crue.

Retour au calme ce vendredi

Les maxima seront compris entre 19 et 24°C, sous un vent généralement modéré, d'abord souvent de nord à nord-est, puis de nord à nord-ouest.

Jeudi soir, des averses localement orageuses seront encore à prévoir du centre à l'est du pays. Le nord-ouest de la Belgique, lui, pourra compter sur un temps sec avec des éclaircies. Après minuit, le temps deviendra généralement sec partout. Les minima oscilleront durant la nuit entre 10 et 16°C.

Le temps sera à nouveau plus calme vendredi, avec des maxima compris entre 22°C à la mer et en Hautes-Fagnes et 27 °C dans le centre du pays.

Le week-end s'annonce ensoleillé, avec des maxima dimanche de 25°C en Ardenne à 30°C en Campine.