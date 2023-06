La Ville de Gembloux engage une procédure d’expropriation pour l’ancien Blokker

L’une d’elle concerne plus spécifiquement l’ancien Blokker et ses abords, entre les rues Pierquin et Théo Toussaint. Il est notamment question de détruire le bâtiment pour ériger une nouvelle moyenne surface semi-enterrée avec un parking, ainsi que des logements de typologies variées et des jardins. Le problème pour les autorités communales, c’est que le nouveau propriétaire des lieux n’entendrait pas se soumettre à la mise en œuvre de cette fiche projet. "D’une part, il nous l’a fait savoir clairement, et d’autre part, il a déposé et obtenu en recours un permis de construire qui ne colle pas à la fiche projet", indique l’échevin Emmanuel Delsaute (Bailli), en charge de la Rénovation urbaine.

Pour les élus locaux, il n’est pas pour autant question d’abandonner. Un recours contre le permis de construire a d’ores et déjà été introduit auprès du Conseil d’État. Lors du dernier conseil communal, le lancement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique a été validé. Une première depuis la mise en œuvre de l’opération de rénovation urbaine. Mais force est de constater que la voie amiable, empruntée durant des années, se révèle être un échec. "C’est évidemment toujours cette voie que nous voulons privilégier, mais nous en sommes arrivés à un point où il n’y a plus de discussion possible", regrette l’élu. "Nous avions mandaté le Comité d’Acquisition afin qu’il évalue le bâtiment, mais le propriétaire n’a jamais répondu malgré différents appels…"

La ville est déterminée

Ce n’est dès lors pas de gaieté de cœur que les autorités communales ont pris la décision d’activer une procédure d’expropriation, "mais nous le faisons avec détermination." La procédure prévoit toutefois une ultime possibilité d’accord amiable. "Et je n’exclus pas qu’un tel accord puisse être trouvé, mais il devra tenir compte de la fiche projet", répète l’élu.

En cas d’expropriation, le propriétaire serait évidemment dédommagé. Le montant de l’indemnité à charge de la Ville reste toutefois inconnu à ce stade.

La procédure en tant que telle pourrait prendre pas mal de temps. Qu’importe. "En l’état, nous ne sommes de toute façon coincés. Il faut commencer quelque part. Dès lors, nous faisons appel à des outils juridiques qui doivent nous permettre d’avancer"

On notera d’ailleurs que le Collège communal a déjà marqué un accord de principe, "si nécessaire" pour activer d’autres procédures d’expropriation sur une série de biens jugés stratégiques. Néanmoins, comme tient à le rappeler l’échevin Delsaute l’objectif n’est pas de concrétiser la rénovation urbaine par la force. "Dans les différents dossiers, nous avons aussi bien fait des acquisitions à l’amiable – ce qui reste d’ailleurs la solution la plus souple, la plus rapide et la plus efficace -, que des acquisitions via des procédures négociées, entame l’élu. Et d’ajouter: l’expropriation est la solution que l’on prend en dernier recours."

On rappellera qu’en ce qui concerne le numéro 17 de la rue Pierquin, lui aussi repris dans la fiche projet, la Ville a décidé, début 2022, d’aller en justice pour faire valoir son droit de préemption. L’affaire devrait être traitée à l’automne.