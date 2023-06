Intempéries: la Ville de Namur interdit l'accès aux parcs

En raison des fortes pluies attendues dans les prochaines heures, la Ville de Namur a pris un arrêté d’interdiction d’accès aux parcs et zones boisées de la commune entre 12h ce jeudi et 7h vendredi. Elle invite en outre la population "à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence, notamment lors de ses déplacements, voire de limiter ses déplacements au strict nécessaire". Elle conseille en outre de fermer portes et fenêtres, de rentrer les animaux de compagnie, de garer les voitures dans des lieux sécurités, de rentrer ou d'attacher le mobilier de jardin, de se prémunir contre tout risque de coulées de boue ou inondations.