Intempéries en Province de Namur : une trentaine d'interventions pompiers (photos et vidéos)

Le Comité de coordination provincial rassemble les informations émanant du terrain et fait état, à 15h50, d'une trentaine de missions pompiers dans les régions de Couvin, Beauraing, Floreffe, Rochefort et Namur. En outre, la circulation sur l'autoroute E42 est compliquée à hauteur de Fernelmont par une coulée de boue. "On constate par ailleurs d’autres embarras sur différents tronçons routiers de la province", ajoute dans son communiqué le gouverneur Denis Mathen.

A Namur, les boulevards d'Herbatte et du Nord, sous eau, ont été coupés à la circulation par la police, apprend-on par ailleurs à 16h20.

A Wépion, la route de la Pairelle est couverte d'eau, les avaloirs ne suivent pas.