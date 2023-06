Dinant : le voisin l’avait frappé avec une bouteille en verre

Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, le prévenu, un Bruxellois d’origine qui s’était installé à Dinant en 2011 dans le but de faire une croix sur sa carrière de délinquant, contestait être l’auteur des faits. "Je buvais une canette de bière devant chez moi lorsque mon voisin a commencé à m’insulter. J’ai fait abstraction et je suis rentré chez moi. Dix minutes plus tard, quelqu’un a frappé à ma porte en disant “police”. J’ai ouvert, c’était mon voisin. Il a voulu bloquer la porte pour s’introduire dans mon domicile. Je l’ai repoussé. À ce moment-là, il n’avait pas toutes les blessures constatées. Qu’a-t-il fait entre ce moment et l’arrivée de la police ? Je n’en sais rien", expliquait l’homme qui parlait de son voisin comme d’un "fouteur de merde".

Ce soir-là, des riverains avaient entendu des bruits de verre. Ils avaient aperçu la victime au sol et le prévenu qui quittait les lieux. Mais à ce propos, les témoignages divergeaient.

Du côté de la défense, on rappelait lors de l’audience que, le jour des faits, la victime avait bu quatre litres de bière et pris un rail de cocaïne et un d’amphétamines. "Sur place, on a retrouvé de petits morceaux de verres éparpillés mais pas de tesson ni de goulot", précisait Me Hyat, conseil du prévenu. L’avocat avançait par ailleurs que la victime avait déjà eu une altercation avec l’agresseur la veille des faits. Elle sera déjà tombée au sol. Ce qui lui aurait valu des points de suture à la paupière, un œil au beurre noire et des plaies au crâne.

L’acquittement avait été plaidé, au bénéfice du doute. Jeudi, le prévenu a été condamné à une peine de 120 heures de travail ou à 15 mois de prison si ces heures ne sont pas réalisées dans les temps.