Romedenne: l'école est en danger

"Actuellement, nous bénéficions d’une dérogation de 80% qui nous permet de maintenir la maternelle ouverte avec huit élèves, expliquent en chœur le bourgmestre Jérémy De Martin et l’échevin de l’Enseignement Jean-Marie Delpire. Nous pouvons encore profiter de cette disposition en 2023-2024. Mais malgré cela et selon les éléments à notre connaissance, seulement cinq enfants seront inscrits à la rentrée à la maternelle de Romedenne. C’est insuffisant !"

Si la maternelle devait fermer ses portes, il y a fort à parier que cela aura rapidement des conséquences néfastes pour le maintien de la classe unique de primaire. À terme, c’est donc l’ensemble de l’implantation scolaire de Romedenne qui est en danger.

Mobilisation générale

Dans ce cadre, une réunion d’information en présence des autorités communales, professorales et des nombreux parents s’est tenue ce début de semaine. Il a ainsi été décidé de se mobiliser collectivement et de lancer un appel à l’aide à tous les parents ayant des enfants en âge d’être scolarisés dans l’enseignement fondamental afin qu’ils les inscrivent en maternelle à Romedenne. Ce message figure désormais sur le site et la page Facebook de la Ville.

Lors de cette réunion, tout le monde était d’accord pour souligner que la classe maternelle constitue un pilier essentiel de la communauté éducative, au même titre que l’école au village constitue l’âme même du milieu de vie, qu’elle provoque des rencontres et est bien souvent à la base de nombreux projets.

"Perdre cette classe aurait un impact considérable sur nos enfants, ainsi que sur la dynamique de notre beau village… Chaque enfant compte, et ensemble, nous pouvons faire la différence", peut-on encore lire.

Date butoir

Personne ne remet non plus en cause la qualité de l’enseignement dispensé à Romedenne. "Les trois enseignantes de l’implantation ont toute notre confiance, ainsi que celle des parents, insiste Jean-Marie Delpire. Même si une famille a retiré son enfant, le problème est ailleurs: il y a une baisse du nombre de jeunes parents dans le village. Certains enfants sont à la crèche et sont suscepti bles de rejoindre la maternelle. Mais il sera trop tard parce que la date butoir est fixée par la Fédération Wallonie-Bruxelles à la fin du mois de septembre !".

D’ici-là, tout sera fait pour sauver la classe maternelle de Romedenne en trouvant les élèves manquants. Le projet pédagogique de l’implantation sera également présenté aux parents concernés ou intéressés.

"Début juillet, nous réunirons à nouveau les parents et les enseignants pour faire le point de la situation", ajoutent encore le bourgmestre et l’échevin de l’Enseignement.

Pour inscrire son enfant, contacter la direction de l’implantation de Romedenne: Buchholtz Alexandre – 0473/91.07.50 ou directionecole2@commune-philippeville.be