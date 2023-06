Philippeville: les élèves de l'IND spécialisé en voyage dans les Vosges

Le groupe était composé d’élèves des trois sections proposées par l’école, à savoir la construction, la mécanique et l’hôtellerie.

Belles découvertes

Durant la semaine, élèves et professeurs se sont partagés entre activités culturelles, sportives et même gustatives, avec une soirée dans une ferme-auberge pour découvrir la cuisine du terroir et la visite d’une chèvrerie. Marche, vélo électrique, accrobranche, visite de la ville de Colmar en barque… constituaient quelques-unes des animations proposées. Ce séjour a été rendu possible grâce au soutien financier du Lions Club de Philippeville.