Aujourd’hui, c’est vous qui amenez les enfants à l’école à vélo. Ni une ni deux, anse de cartable dans une main, enfant dans l’autre, vous enfourchez votre vélo cargo pour tenter de déposer les convoyeurs à l’heure.

Samedi, dès 14h, place Maurice Servais, l’ASBL Ride your future vous propose de tester vos compétences de pilotage et revivre l’expérience du "Morning rush" dans un contre-la-montre familial.

Si vous avez oublié les enfants, des mannequins seront prêtés par l’organisation. L’affiche électrisante illustre bien le propos: une mère de famille déterminée et un brin pressée, cheveux au vent, la roue avant en willing, des flammes dans son sillage. Une femme moderne, simplement. À l’arrière, ses jeunes enfants vivent leur meilleure vie. Comme elle, chaque participant défiera le chrono seul en piste et aura droit à quelques bâtons dans les roues pendant le trajet. Un sac de gym oublié à la maison est si vite arrivé…

"On aime les courses à vélo un peu folles, il en existe de plein de sortes différentes. Ce qui est fun ici, c’est que ce sont des familles qui se tirent à vélo, avec les enfants, assure François de Gaultier, organisateur et gérant du magasin Morning Cycles, rue des Brasseurs. On s’est dit qu’il y avait un public qui n’avait pas encore droit à sa course. On n’a vu ça nulle part ailleurs, je pense que c’est unique au monde."

Le parcours se voudra éducatif, imitant les zones urbaines, anticipant les obstacles courants rencontrés en ville tels que les nids-de-poule, les bordures, les marches d’escaliers, les rails de tram ou encore les virages serrés.

Familiariser les familles au vélo

Pas besoin de venir avec son deux-roues, François s’occupe de tout. Il mettra à disposition une dizaine de modèles, électriques pour la plupart, pouvant convenir à tous types de familles. "Le but c’est de s’amuser et de montrer ce nouveau mode de transport. Ces vélos sont beaux et pratiques. Certains peuvent accueillir jusqu’à trois enfants ! Ça devient une super solution pour les emmener à leurs activités. Et les enfants en redemandent, tous les clients nous le disent", partage le passionné.

Trois autres activités auront lieu en parallèle: un parcours d’obstacles pour enfants (les vélos sont prêtés aussi), un accompagnement à la conduite en ville en partenariat avec Provélo ainsi qu’un stand marquage anti-vol.

Les estomacs pourront se régaler et s’abreuver chez Maurice et chez Mimi, place Maurice Servais toujours. Pour ceux qui n’en auront pas eu assez, les copains et copines du magasin Morning Cycles organisent des événements cyclistes mensuels: balades vélos, ateliers mécaniques ou rencontres de voyageurs. "On est des cyclistes passionnés, le vélo c’est un prétexte pour faire plein de choses !", conclut François de Gaultier.