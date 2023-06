Namur: il y aura finalement un festival de la bière à la citadelle, en juillet

Au rayon des déçus, il y a Frédéric Knaepen, le gérant du Barnabeer, cet établissement de la rue de Bruxelles dont l’offre est presque exclusivement dédicacée aux breuvages houblonnés. "Je suivais l’événement depuis le début", explique-t-il. Pour ce dernier, il était difficilement concevable qu’un tel rendez-vous disparaisse du calendrier namurois. "J’ai toujours eu envie d’organiser un festival de ce genre, confie Frédéric Knaepen. Mais cela n’avait pas de sens d’en créer un deuxième alors que celui qui existait était très bien."

Les cartes ayant été rebattues au début du printemps, le patron de bistro a donc saisi sa chance et a assouvi sa soif d’entreprendre. "J’ai pris contact avec les brasseries et la Ville pour voir ce qu’il était possible de faire", ajoute-t-il. Au final, il y aura donc bien un festival dédié à la bière le week-end des 7, 8 et 9 juillet 2023. Son nom ? Le Barnabeer Estival. Tout simplement.

Même lieu mais moins de brasseurs

Les dates ne changent donc pas. Le lieu non plus puisque c’est à nouveau l’esplanade de la citadelle qui a été réquisitionnée pour installer les stands et les pompes. Ce n’était pas le premier choix de l’organisateur. "J’aurais voulu que le festival se déroule dans le centre-ville. Comme c’était le cas à l’origine pour Namur Capitale de la bière qui prenait place au Grognon jusqu’au moment où il y a eu les travaux, rappelle Frédéric Knaepen. Mon idée était de pouvoir utiliser la place Saint-Aubain mais la Ville m’a expliqué qu’on ne pouvait pas empiéter sur les places de parking à cette période car ce sont les soldes."

Le Barnabeer Estival se distinguera de son prédécesseur par le nombre de brasseurs invités. Il est prévu de réduire la voilure et de brasser moins large. "On se limitera à 20 brasseries belges, artisanales et majoritairement locales, précise notre interlocuteur. Ce sont les partenaires avec qui on travaille toute l’année au Barnabeer. En dix ans, et avec l’expérience, Namur Capitale de la Bière avait réussi à réunir jusqu’à 45 brasseries." Un plateau qui s’était également enrichi, au fil des ans, de certains producteurs en provenance de l’étranger. Mais Frédéric Knaepen a lui aussi de la bouteille: son établissement, qui fêtera ses six ans en octobre, propose entre 250 et 300 bières dont 46 au fût. De quoi aborder l’événement sans pression…