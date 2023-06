Houyet: il l'appelait "sa femme", elle avait 15 ans

Les faits remontent au 22 janvier 2021. Le prévenu et sa victime habitent l’un en face de l’autre. La jeune fille est donc très amie avec la fille de ce dernier. Et il n’est pas rare qu’elle loge de temps à autre sur place. Néanmoins, ce jour-là, si on se réfère aux premières déclarations fournies par le prévenu à la police, il aurait appelé la jeune fille à plusieurs reprises pour qu’elle lui coupe les cheveux. Ensuite, il aurait pris une douche.

La suite se serait déroulée à l’étage. La victime a été déshabillée et a fait l’objet d’une pénétration digitale et de cunilingus. Les analyses ADN ont permis d’identifier la salive du prévenu dans le sous-vêtement de l’ado. Tout ce déroulé net et précis, il ne s’en souvient plus: "Ça a pu se passer comme elle le raconte," précise-t-il. Sans plus. Un rapport a été demandé à l’UPPL (Unité de psychopathologie légale). Celui-ci souligne que l’intéressé est dans le déni. Il serait, précise-t-on, "très difficile de l’investir dans le suivi thérapeutique de type Triangle".

Dans ce dossier, la victime est toujours mineure. Son père s’est donc constitué partie civile en tant que père (il réclame un€ à titre provisionnel) et en temps que tuteur (10 000 € à titre provisionnel). Selon Me Frédéric Mespouille, avocat de la partie civile, la jeune fille se sent toujours coupable et vit dans une grande détresse psychologique. Elle a d’ailleurs interrompu sa scolarité.

Contexte spécial

Si personne n’est témoin de la scène, beaucoup de personnes s’accordent pour dire que le contexte était un peu spécial. "Il l’appelait sa chérie, sa femme. Il dansait des slows et l’embrassait dans le cou." Selon lui, "elle était toujours derrière son cul"

À ce stade, l’histoire prend une tournure d’autant plus déplaisante que, depuis les faits, la famille du prévenu lui envoie des messages, la traitant de tous les noms.

Le parquet souligne que le prévenu, après avoir fourni un timing précis, connaît un black out total depuis les révélations faites par l’ADN. Le ministère public rappelle aussi le lien d’autorité qu’il exerce sur la victime. "Il la considérait comme la sœur de sa fille." L’attitude désagréable dont le Houyetois aurait fait preuve durant l’audience ne laisse guère de place à une mesure de faveur. Il requiert 4 ans.

La défense plaide à titre principal l’acquittement et un sursis probatoire, à titre subsidiaire. Pour Me Cassandra Lessire, "il s’agit d’un fait isolé où les barrières générationnelles sont inexistantes". Son client est soutenu par son entourage. Jugement le 13 septembre.