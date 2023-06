Dinant : abus de pauses pipi dans les commerces, faute de toilettes publiques

D’après le mayeur, en quelques années, les mentalités ont changé. "Dans le passé, voilà 40 ou 50 ans, les commerçants horeca nous demandaient de ne pas installer de toilettes publiques, car avoir une toilette, c’était attractif pour vendre une tasse de café ou une bière. Les choses évoluent. Aujourd’hui, beaucoup de gens abusent. Certains commerçants sont vraiment très impactés par une utilisation excessive de leurs toilettes par des gens qui ne consomment pas."

L’installation de WC publics devient urgente. Surtout vu l’affluence sur la croisette au moindre rayon de soleil. D’autant qu’une somme est prévue au budget.

À l’époque, les montants inscrits avaient d’ailleurs fait l’objet de débats (on parlait d’environ 125 000 € par bloc sanitaire préfabriqué).

Depuis, le dossier est à l’arrêt. "Un appel d’offres avait été lancé. Plusieurs candidats s’étaient manifestés, mais entre-temps l’employée en charge du dossier a quitté l’administration et on ne retrouve rien dans son ordinateur. Le dossier doit redémarrer de zéro", confie l’échevin des Travaux, Robert Closset. Il faut recruter un nouvel agent pour relancer le marché.

Un permis: oui ? non ?

Actuellement, Dinant dispose d’une toilette publique au bout de la croisette (en face de la place Albert 1er). Une deuxième est en train d’être remise en état, à la porte Saint-Martin (en contrebas de l’hôtel de Ville), en attendant. "On m’avait dit qu’elles étaient foutues et tout compte fait, en une heure et demi, les ouvriers les ont remises en ordre, explique Thierry Bodlet. On a demandé au syndicat d’initiative de s’en occuper."

De nouvelles infrastructures automatisées sont attendues. Il est question de remplacer le bloc sanitaire situé au bout de la croisette par des WC autonettoyants. De casser une partie du bâtiment existant pour y intégrer de nouvelles cabines automatiques. D’après l’échevin Closset, cela se fera cette année. "Des plans ne sont même pas nécessaires. Il faut juste préparer l’endroit ", dit-il.

Marie-Christine Vermer, élue de la majorité dinantaise, ose une remarque: "Il ne faut pas un permis pour ça ? Car ce ne serait pas la première fois qu’on ferait des constructions sans permis sur la croisette …" Robert Closset semble dire que non, le mayeur pense le contraire.

Acheter un immeuble vide

Le dossier de départ prévoit aussi l’installation de sanitaires à proximité du kiosque, au centre culturel. "Car le lieu rassemble de plus en plus de monde et les gens font pipi partout", souligne l’échevin des Travaux. Un bloc était par ailleurs annoncé place Balbour (sous le pont Charles de Gaulle). Un emplacement qui ne semble finalement pas aisé, dixit le bourgmestre. "Car pour installer les toilettes, il faut l’électricité, l’eau courante et l’égouttage à proximité. Et l’aspect esthétique doit être pris en compte. On est dans une zone classée, donc ce n’est pas facile." Il ajoute: "C’est à se demander s’il ne faudrait pas acheter un petit immeuble de commerce inoccupé pour y installer des toilettes." Thierry Bodlet est aussi favorable à l’installation de sanitaires au square Lion, bien malfamé. Il se veut rassurant pour la suite des opérations: les futurs WC feront l’objet d’une "étude sérieuse pour ne pas commettre d’erreur comme pour les cabanons." On attend de voir. Car, à Dinant, on n’est pas à une copèrerie près.