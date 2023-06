Ciney: une seule vidéo, mais qui pourrait peser lourd

Le Cinacien (né en 1972) a été condamné pour des faits similaires à trois reprises. Il risque 24 mois assortis d’un éventuel sursis probatoire.

Le prévenu doit répondre de trois préventions: détention/acquisition d’images pédopornographiques, accès à des sites et diffusion. De fait, sur son ordinateur, on a retrouvé une (seule) vidéo. Et, sur un de ses téléphones, des recherches et des documents spécifiques. L’homme décide de se défendre seul et reconnaît les faits. Il évoque aussi le fait que, mineur, il aurait été abusé sexuellement et accusé à tort.

Ce n’est pas ce qui préoccupe le tribunal. De fait, le casier de l’habitant de Ciney reprend trois condamnations: l’une pour attentat à la pudeur sur un mineur de moins de 16 ans. Il a aussi été condamné pour exploitation à la débauche et détention de documents pédopornographiques. Comme l’explique le ministère public, "même si on est pas face à des centaines de milliers de documents, il y a des antécédents spécifiques". Le tout accompagné d’un problème d’alcool.

Dans le cas évoqué, il s’agit donc d’une seule vidéo. Le parquet ne s’oppose pas à une prise en charge thérapeutique. Il requiert donc une peine de 24 mois assortie d’un sursis probatoire et de 800 € d’amende. Le jugement est attendu pour le 13 septembre.