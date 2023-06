La rencontre a débuté par la présentation par le bourgmestre Luc Piette des réalisations effectuées ces derniers mois. La directrice générale, Françoise Septon, a rappelé la mémoire des disparus de l’année, a félicité les pensionnés et a présenté les nouveaux collègues. Elle a par ailleurs insisté sur l’importance de la bonne entente au travail, synonyme de coopération, de compréhension mutuelle, de respect pour se sentir bien au travail. Cette bonne entente est le ciment qui permet de rendre le meilleur service aux citoyens.

Pour parvenir à cette entente, il faut faire preuve de réserve, de respect des règles et des autres et d’empathie. "Un mot aimable, un geste de soutien ou simplement une oreille attentive peuvent aussi faire toute la différence", a-t-elle dit.

Citons le nom des pensionnés de la Commune : Evelyne Fivet (cheffe du service comptable), Désiré François (police de proximité), les frères Edouard et Francis Devigne (espaces verts et entretien), Martine Libois et Anne Evrard (enseignantes).