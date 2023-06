Anhée: des vols dans des lieux touristiques et religieux

Deux individus, nés en 1976 et 1992, ont comparu pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Dinant en mai dernier. Celui-ci vient de rendre son jugement. Le prévenu le plus âgé écope de six ans. Son comparse: de trois ans avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive pour une durée de cinq ans.

Un coffre-fort à l’abbaye de Maredsous

On reproche – entre autres – à ce duo le vol de 350 € à l’abbaye de Maredsous ; un coffre-fort et ses 10 400 € au restaurant de l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames ; de l’argent au Château de Bioul ; une caisse d’alcool et de matériel multimédia à la Villa des Lapins et le vol d’une Volvo V40 à l’abbaye de Chimay.

C’est lors d’une tentative de vol commis dans un gîte de la région qu’ils ont été interpellés. Le plus jeune des prévenus reconnaît pratiquement tous les vols.

Il affirme les avoir commis avec son acolyte. "J’étais à la rue (NDLR: il venait de sortir de prison) quand je l’ai rencontré, il m’a accueilli chez lui. Le CPAS tardait à me payer tandis que lui me demandait de l’aider financièrement. Je l’ai suivi dans ces méfaits par peur de retourner à la rue", a-t-il expliqué.

En prison à 14 ans

Son comparse conteste une bonne partie des vols malgré les accusations à son encontre. Il totalise déjà 16 années de prison. "J’ai grandi dans un orphelinat de religieuses, a-t-il confié. Je ne connaissais rien de l’extérieur. Je me suis retrouvé en prison à l’âge de 14 ans. Toute l’éducation chrétienne que j’avais reçue avait été bousillée par le milieu carcéral. Quand je suis sorti à 21-22 ans, j’étais animé d’une colère envers la justice et la société."

Des peines de quatre et six ans de prison ont été requises par le parquet de Namur en son temps. Dans le rang de la défense, on a plaidé le sursis probatoire. Le tribunal n’a pas estimé qu’il y avait association. Néanmoins, il a nuancé les peines, vu l’état de récidive dans lequel se trouve le premier prévenu. Quant au second, il devra suivre une formation de type Prélude/Arpège (mesure alternative pour auteur de délits ayant occasionné une victime). Des victimes qui reçoivent 1 € à titre provisionnel.