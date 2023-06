Seize couples mis à l’honneur à Profondeville

À tout seigneur, tout honneur, les époux Libois. Joseph a épousé le 21 novembre 1953, à Lustin Irène Fontinoy qui lui a donné quatre enfants. Ils ont six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Le 15 septembre 1958, à Profondeville, Jules Lohisse épousait Marie-Louise Lemer. Elle n’a malheureusement pu être présente pour cette cérémonie communale. Le couple a trois enfants et huit petits-enfants.

Parents de trois enfants, grands-parents de quatre petits-enfants et arrière-grands-parents de quatre arrière-petits-enfants, André Defaux a épousé Claudine Léonard, le 20 avril 1963, à Arbre.

Le 22 juin 1963, à Bois-de-Villers, Francis Hart et Mireille Latinis unissaient leurs destinées et ont eu deux enfants et le même nombre de petits-enfants.

C’est à Bouge, le 13 avril 1963, que Charles Christophe a épousé Suzanne Moons. Ils ont deux fils et quatre petits-enfants.

George Gooskens et Liliane Vanderslagmolen se sont mariés à Weerde, le 29 juin 1963. Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants.

À Uikhoven le 18 juillet 1963, Eugène Duchesne et Marie Louise Paulussen se mariaient. Le couple a trois enfants, huit petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Jean Hannon et Jeanine Patiny ont trois fils, cinq petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Ils se sont mariés à Profondeville, le lendemain de la fête nationale

À Anderlecht le 1er mars 1973, Daniel De Paepe et Josiane Van Melkebeke s’unissaient. Ils ont trois filles et deux petits-fils.

Charles Istasse et Marie Christine de Villenfagne d’Ingihoul se sont mariés à Profondeville, le 10 février. Ils ont trois enfants et cinq petits-enfants.

Parents de deux filles et grands-parents de quatre petits-enfants, Philippe Hermal et Monique Denison se sont mariés le 23 juin, à Saint-Servais.

Jules Lessire a épousé Béatrice Dave le 19 juin, à Profondeville. Ils ont deux fils, quatre petits-enfants et trois par adoption.

Le 2 mai, à Schaerbeek, Fernand Lahaut épousa Barbara Jurga. La jeune Polonaise, arrivée en Belgique en avril 1971 a rencontré son futur époux qui jouait dans l’orchestre La Belle époque.

Jean-Claude Massaux et Marianne Lissoir se sont mariés à Crupet le 2 juin. Ils ont un fils et un petit-fils.

Le 2 juin à Onhaye, Christian Lallemant et Marie-Paule Bar se sont mariés, ont deux enfants et sept petits-enfants.

Parents de deux filles et grands-parents d’une petite-fille, Jean Pierre Rigaux et Alberte Borbouse se sont mariés à Bois-de-Villers le jour de la fête nationale

française.

La cérémonie s’est terminée par un vibrant Bia Bouquet.