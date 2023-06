Namur: Un blessé dans un accident frontal sur la citadelle

Mardi vers 19 h 20, une collision frontale faisant un blessé s’est produite sur Route Merveilleuse qui permet de gagner les hauteurs de la citadelle. Un des véhicules descendait tandis que l’autre montait sur la route escarpée quand ils sont entrés en collision de face. Les pompiers de la zone NAGE emmenés par le capitaine Olivier Gilson se sont rendus sur les lieux avec une ambulance et une autopompe. Le seul blessé à déplorer a été conduit en milieu hospitalier. Une équipe de police de Namur s’est chargée des constatations et de réguler le trafic. Ce sont les dépanneurs MD et Cassart qui ont enlevé les véhicules accidentés.