Namur: se sentir comme à la Casa aux Solidarités

La Casa, centre névralgique

Parmi celles-ci, ce qui s’appelait historiquement l’Agora devient la Casa et promet d’être l’endroit par excellence de la convivialité et de la fête, dans son immense tente berbère ouverte de tous côtés.

"Il s’agit d’un nouveau lieu d’expressions, de réflexions et de partages incarnant l’engagement de la mutualité Solidaris et de la FGTB en tant que corps intermédiaires, explique Sarah de Liamchine, présidente de Solidaris Wallonie. Il y aura notamment des présentations culturelles (fanfares, ligue d’impro, artistes de rue et le magicien Carlos Vaquera… qui seront vecteurs de messages forts) car on veut réinvestir la culture comme un outil de lutte collective. De plus en plus de personnes sont isolées dans la société. On a voulu un lieu de rencontres pour se poser, boire un verre, profiter d’une programmation musicale atypique, toujours avec un message politique."

"Prendre soin de" et "lutter pour" seront les thématiques développées durant le week-end autour de sujets tels que la santé, l’environnement, la démocratie, l’égalité, l’inclusion, etc. La Casa sera inaugurée le 25 août à 17h15 par la chanteuse Nena, enfant issue de l’immigration espagnole. Pour la deuxième année, la radio des Solidarités diffusera des émissions en direct préparées depuis plusieurs mois en collaboration avec des associations qui seront présentes.

Associations et climat

Une quarantaine d’associations concocteront des animations originales et ludiques autour de différents thèmes. En outre, pour prouver qu’il est possible de faire la fête en respectant l’environnement, les Solidarités mettent en place plusieurs actions: amélioration de la gestion des déchets grâce au BEP Environnement, présence d’une Green Team de 200 bénévoles qui ramasseront en continu les déchets abandonnés par des festivaliers indélicats, diminution du papier (dans les flyers, affiches, tickets, etc.), autorisation des gourdes sur le site, gobelets réutilisables, tri des déchets, sensibilisation, etc.

Culture urbaine partout

Les Solidarités offrent cette année une nouvelle vitrine aux cultures urbaines. Elles ne seront plus cantonnées dans un espace bien défini mais réparties un peu partout sur le site, en collaboration avec le collectif namurois Wal’Style. L’objectif est de décloisonner cette culture devenue populaire avec la présence d’artistes, freestylers, graffeurs et dj’s qui proposeront des spectacles, ateliers et autres moments d’échange. Parmi ceux-ci, des battle de breakdance et rap, des dance shows, des initiations au skate, à la danse, au parkour et au graffiti.

Village des enfants

Dans cette même optique, un chapiteau de 200 m2 proposera des animations adaptées aux enfants autour du recyclage. Par ailleurs, le nouveau site a été pensé pour le bonheur des bambins avec des activités ludiques et des attractions dont la très attendue grand-roue, le manège à chaîne, le space bike (manège à vélo looping) ou encore un parcours aventure. "On aura plusieurs concerts jeune public dont la présence exclusive du chanteur-guitariste Monsieur Nicolas et Thomas Semence, le guitariste de Jean-Louis Aubert", relève Denis Gerardy.

Rappelons que le festival est gratuit pour les moins de 12 ans et que les 12-18 ans bénéficient d’un tarif plus avantageux (39 €/jour).

Les organisateurs se réjouissent déjà du succès de l’événement. "Tous les pass 3 jours sont épuisés depuis dimanche. On a déjà atteint 80% de la jauge globale qui ne dépasse pas 20 000 festivaliers par jour, confie Denis Gerardy. Il ne faut donc pas tarder pour acheter son ticket d’un jour (à 49 €) .

Mélanger les genres et les gens

«Si ce festival s’est toujours revendiqué populaire, il n’a jamais été au rabais. Il y a toujours eu une volonté de têtes d’affiche attractives et de qualité artistique, a commenté le mayeur, Maxime Prévot, insistant aussi sur la diversité. Mélanger les genres pour mélanger les gens résume l’état d’esprit du festival.»

À l’affichenotamment : Bigflo & Oli, Zazie, Louise Attaque, Tamino, The Magician, Stephan Eicher et bien d’autres, et des artistes engagé(e)s dans le féminisme comme Adé, Aloïse Sauvage, Suzane, Camille Lellouche, Chilla, Rori, Mentissa… «À l’heure actuelle, il existe un grand mouvement de jeunes artistes qui disent des choses. On est sensibles à cela, dit Denis Gerardy. Ce n’est pas pour répondre à des quotas mais car ça correspond à ce qu’on veut véhiculer.»