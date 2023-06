Mort de l'abbé Claude Bastin: des visites organisées dans la basilique mineure de Beauraing pour lui rendre hommage

Un homme de prière

Ancien professeur et président du séminaire, Claude Bastin était homme de prière. Tourné vers Dieu et vers les hommes, il mettait un pont d’honneur à préparer longuement ses homélies. Certaines de celles-ci sont désormais reprises dans un recueil qui a été édité aux Librairies Religieuses Arlon-Namur. C’est un proche, l’abbé. Christophe Rouard, qui est à l’initiative de cette publication: "Si j’ai entrepris de publier un recueil d’homélies de l’abbé Claude Bastin, c’est parce que j’ai été témoin de la proximité du pasteur avec les paroissiens de Beauraing et les fidèles des sanctuaires de la Vierge au Cœur d’Or."

Un homme d’écoute

L’actuel recteur des Sanctuaires, garde de Claude Bastin l’image d’un homme bon qui aimait connaître. Fils de la terre, l’homme se caractérisait par sa simplicité, son goût de l’échange et son sens de l’écoute, veillant à ce que chacun se sente reconnu.

Durant ses années de présence à Beauraing, il a tenu à créer un partenariat entre la paroisse de Beauraing et les sanctuaires. Il a rapproché les deux clochers. Pour y parvenir, il a créé une équipe pastorale. Il a également voulu une ambiance de prière dans les sanctuaires.

Dans les sanctuaires

On l’a compris, les sanctuaires et le culte marial avaient une importance particulière pour Claude Bastin. Les prochains jours, l’ancien recteur les passera dans la basilique mineure. "Il s’est donné pour Beauraing. Il avait un amour de Notre-Dame", indique le recteur des sanctuaires Joël Rochette pour expliquer ce choix. Afin de permettre aux personnes de rendre hommage au défunt, les visites seront possibles du mercredi au vendredi soir de 9 à 19 h. Vu l’estime que l’homme d’Église avait auprès de la population, on attend beaucoup de monde. La basilique a un espace large pour permettre ce recueillement. Une veillée de prière aura lieu dans la Basilique le vendredi 23 juin à 19 h, mais également dans plusieurs paroisses où il a officié. Durant sa vie ecclésiastique, il a connu différentes paroisses: Petigny, Philippeville, Jamagne, Jamiolle et Sautour.

Les funérailles auront lieu le samedi 24 juin à 11h en la basilique des sanctuaires. Ensuite, la dépouille prendra la direction de sa terre natale, Pesche.