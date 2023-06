La biodiversité sera restaurée à Chapois

Écolo a soutenu le Collège dans sa décision de signer l’acte de vente tandis qu’Action a voté contre. Pour l’échevin du Patrimoine Jean-Marc Gaspard, c’est une opportunité de laisser la place à un autre type d’agriculture. Les fervents défenseurs de la biodiversité, Natagora et le DNF notamment, étaient présents dans l’assemblée, avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Nous soutenons une agriculture résiliente contribuant à restaurer la biodiversité". De l’autre côté, les agriculteurs traditionnels, et leur étendard de la Fédération Wallonne de l’Agriculture. Les Romains ne se sont pas empoignés. Le fossé était trop large. Les premiers ont applaudi à l’issue du vote, les seconds sont ressortis "déçus".

Que va faire le DNF ?

Parmi les arguments en défaveur de la vente de ces terrains agricoles ressortait la perte d’une agriculture familiale locale. La FWA, par la voix de sa présidente Marianne Streel, pointait du doigt la perte de liberté de culture dans une gestion publique de ces terrains. Les conditions étant trop strictes pour les traditionnels. "Ceux qui se sont manifestés sont des gros fermiers qui veulent produire ce qu’ils veulent quand ils veulent. Quand on laisse cette liberté, ils ne font pas attention à tous ces aspects biodiversité", dit Pierre Hanse, agent DNF du cantonnement de Rochefort. "Nos cahiers des charges sont basés sur les règles de Natagriwal, structure du gouvernement wallon pour conseiller et aider les agriculteurs à aller vers des mesures agro-environnementales. Ils peuvent bénéficier de primes allant jusqu’à 700 € l’hectare. Dire que ce n’est pas rentable en ne mettant pas de pesticides, ce n’est pas vrai car il existe des aides au niveau de la Politique Agricole Wallonne (PAC) pour compenser les pertes. Toute l’agriculture bénéficie d’aides de la PAC de toute façon."

Pour la partie prairie du terrain, il ne s’agira pas d’imposer un élevage bio. La partie prairie restera presque telle quelle et le DNF tentera de morceler au mieux, pour 2, 3, ou 4 agriculteurs, en replantant des haies. Avec tous les attraits pour la biodiversité qu’elles peuvent apporter, comme le fait de prévenir les risques d’inondations. "Des aménagements ont déjà été faits Avenue Roi Albert. Le terrain est situé en tête de source du ruisseau du Leignon. Le fait de pouvoir en amont, dans des terrains de cultures, remorceler permet, grâce aux plantations, que l’eau rentre dans le sol", poursuit Pierre Hanse.

Une plante ressuscitée à Ychippe

C’est évident, pour la faune et la flore aussi, préserver des espaces naturels a son intérêt. "Les espèces d’oiseaux sont en difficultés (alouette, cailles, etc.) et les haies sont des territoires de chasse pour les chauves-souris", explique l’agent DNF. Quant à la flore, le "Brome des Ardennes" est dans le viseur. Disparue dans les années 1930, la plante a pu renaître dans la plaine voisine d’Ychippe. Puisqu’elle grandit en harmonie avec l’épeautre, il s’agira de requérir la culture de l’épeautre lors des rotations. Les conditions seront détaillées dans le futur cahier des charges.

La Ministre wallonne Céline Tellier planche en ce moment sur la possibilité d’établir des contrats de carrière avec les terres publiques. Le temps d’organiser le comité qui sélectionnera les candidatures – priorité sera donnée à ceux qui ne bénéficient pas de grands espaces – que la convention d’occupation sera définie. Un plan B devra toutefois être prêt le cas échéant.