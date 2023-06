Jean Bley et Suzanne Coppieters, natifs de Namur, nés respectivement le 4 septembre 1932 et le 13 août 1935, se sont unis à Anhée le 5 septembre 1953. Ils ont 5 enfants, 7 petits-enfants et 13 arrières petits – enfants.

Noces de palissandre

Fernand Rinchard et Christiane Nihoul sont aussi originaires de Namur. Ils y sont nés respectivement le 25 février 1930 et le 7 octobre 1937. Ils se sont mariés le 12 juillet 1957. Ils ont deux filles, quatre petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Menuisier pendant 14 ans, Fernard a fait sa carrière professionnelle pendant 25 ans aux usines Solvay.

Noces de diamant

Michel Desmet, né à Keumiée le 31 juillet 1944 a épousé à Tamines le 26 janvier 1963, Jenny Davister, née dans cette localité le 16 juin 1944.

Ils ont deux enfants, quatre petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Ils habitent Ham et ils ont travaillé respectivement à la Glacerie Saint -Roch d’Auvelais et à Perfo-outils.

Autres noces de palissandre pour Yvon Brichard, né à Moustier le 5 avril 1945 et Ginette Gérard, née à Ham le 28 septembre 1946 et unis à Ham le 15 juin 1963. Ils ont deux enfants et une petite-fille. Lui a travaillé 35 ans à la SWDE et Mme 38 ans comme chef de cuisine au CPAS.

Noces d’or

Louis De Ceulaer, né à Spy le 29 août 1951 et Annick Rosart, née à Charleroi le 8 octobre 1955, se sont mariés à Saint-Martin le 24 mars 1973. Ils ont deux filles et cinq petits-enfants. Louis a travaillé 43 ans à Saint-Gobain et Annick a travaillé 44 ans aux Gaufreries de Moustier et au Lycée de Namur ensuite.

Michel Flémal est né à Charleroi le 27 février 1950 et Micheline Godeau à Braine l’Alleud le 30 octobre 1951. Ils s’y sont marié le 7 juillet 1973, ont eu deux enfants et deux petites-filles. Michel a été technicien horticole, secrétaire, éducateur et secrétaire de direction et son épouse institutrice maternelle à Leuven et à Louvain-la-Neuve.

Jean-Pierre Dessambre est né le 24 juin 1948 à Rivière et Nicole Want née à Spy le 18 août 1951. Ils se sont unis à Spy le 14 juillet 1973 et ont eu un fils, trois petites -filles et un arrière-petit-fils. Jean-Pierre a travaillé 37 ans chez Vivaqua à Lustin et 7 ans à Ligny tandis que son épouse gérait le foyer.

Daniel Lesire est né le 9 octobre 1952 à Spy, comme son épouse, le 30 octobre 1953. Ils se sont mariés à Spy. Maçon, Daniel a travaillé comme entrepreneur et dans une glacerie. Son épouse a travaillé pendant 42 ans chez Bille automation et à la Poste.