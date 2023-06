Gembloux : Le marché revient sur la place de l’Orneau

Il aura fallu attendre quatre ans pour voir finalement la place de l’Orneau en chantier. Officiellement inaugurée il y a deux semaines, l’esplanade peut désormais accueillir les piétons qui souhaitent s’y promener, voire tremper leurs pieds dans les fontaines prévues à cet effet, mais aussi les automobilistes qui désirent s’y garer. L’occasion également pour le marché hebdomadaire de réintégrer ses pénates.

À la sortie des examens

Si la nouvelle place bénéficie de quelques emplacements de parking, les visiteurs étaient surtout invités à se garer aux alentours. Dès 9h30, le parking gratuit le plus proche était déjà pris d’assaut. Preuve que l’attente des Gembloutois était grande. "Cela faisait longtemps que je n’avais plus vu autant de monde un jour de marché", confie Thomas Larielle, conseiller en rénovation urbaine à la Ville de Gembloux. "La météo aide beaucoup, mais le fait de revenir sur la place de l’Orneau, juste à côté du collège Saint-Guibert, cela contribue aussi. Déjà à 8h, les élèves se ruaient dans la file du marchand de bonbons. Certains y étaient encore à 8h30 et sont sûrement arrivés en retard à leur examen."

Les jeunes ont ainsi pu (re)découvrir les joies du marché à proximité de leur école. Le reste du public, lui, semblait également conquis. "D’anciens marchands sont revenus à leur emplacement et d’autres se sont ajoutés. C’est vraiment parfait", constate une habituée. "Je découvre les stands sur la place et c’est très agréable de s’y promener, on se croirait en vacances", confie une novice.

Ces avis positifs démontrent que la place de l’Orneau est définitivement vouée à accueillir ce marché. "Le parc d’Épinal était pratique, car on n’avait pas besoin de bloquer des rues et les clients pouvaient se garer dans le parking souterrain. Mais dans la tête des Gembloutois, ce lieu n’est pas encore au cœur de la ville. Tandis que la place de l’Orneau est à la croisée des chemins. C’est un endroit stratégique, qui permet aux passants de faire des achats d’opportunité", analyse Thomas Larielle.

Ce retour a un autre avantage. Alors que le parc d’Épinal pouvait contenir à peine huit vendeurs et en faisait parfois fuir certains, la place de l’Orneau, elle, peut en accueillir une vingtaine. "Les emplacements ne sont pas encore fixes. On en ajoutera peut-être dans quelques semaines. Puis, certains ambulants sont saisonniers", précise Thomas Larielle. Une chose est sûre, ce qui ne changera jamais, c’est l’horaire du marché: le vendredi matin, de 8h à 13 h.