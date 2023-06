Complexe footballistique de Loyers (Dinant): beaucoup trop de temps… et d’argent

Lundi soir, il était question d’approuver le cahier des charges et le montant du marché relatif à la mission d’auteur de projet concernant l’aménagement d’un complexe footballistique et de ses abords à Loyers, pour un montant de 400 000 €. Pour rappel, il est prévu de construire en lieu et place du terrain de foot actuel (occupé par l’ Union Dinantaise) deux terrains, un naturel et un synthétique, une buvette, du parking et une voirie d’accès. Pour un montant total de plus de 4 millions €.

Le dossier provoque de vifs échanges depuis plusieurs années. Fin 2021, lors du vote du budget, il avait été reproché à l’échevin des Sports, Stéphane Weynant, de vouloir " construire un aéroport au milieu du désert ". Plusieurs conseillers avaient signifié leur opposition." Dinant est un désert au niveau des infrastructures sportives. Il faut avancer", avait rétorqué l’édile. Le choix du lieu avait été motivé par le fait qu’il est entouré de terrains communaux. Une facilité, notamment au niveau des possibilités d’extension.

"Je ne couperai pas le ruban"

Fin 2022, le conseil communal approuvait finalement la demande de subsides à Infrasports pour la construction du complexe. Seuls Alain Besohé et Alexandre Terwagne (LDB, opposition) avaient voté contre. Christophe Tumerelle et Niels Adnet (LDB également) s’étaient abstenus.

Lundi soir, le dossier a refait surface. Pour le vote du cahier des charges de l’étude du projet qui "suit son cours", dixit l’échevin des Sports.

Du côté de la minorité, on reste dubitatif. "C’est beaucoup d’argent pour un seul sport et un seul club. Je voterai contre", lâche Alain Besohé. Christophe Tumerelle regrette, lui, qu’on n’ait pas travaillé en relation "in house" avec l’intercommunale BEP (Bureau économique de la province) dans le montage de ce dossier. "Cela aurait été plus rapide et plus facile pour nous." Il déplore le timing annoncé. "On ne posera pas la première pierre avant quatre ans et demi. Il faudra une législature complète avant que le bâtiment soit construit. Arrêtez de faire rêver les supporters et les membres du club. Le retard est regrettable".

L’échevin Weynant n’a pas envie de polémiquer. "L’administration a ses limites, dit-il. C’est vrai que ça prend du temps, beaucoup de temps. Je connais la ligne du temps. Sans doute que je ne couperai pas le ruban lors de l’inauguration. Mais je suis content que le projet puisse évoluer. Et il n’est pas exclu qu’il serve aussi pour d’autres sports que le football."

Closset s’abstient

L’échevin des Travaux, Robert Closset, intervient, et surprend: "Le projet est court par rapport aux prochaines élections. S’il n’est pas suivi par la future majorité, ça va coûter 400 000 € pour rien. Je m’abstiendrai." Laurent Brion partage son avis. "Si une nouvelle majorité arrive, ce sera de l’argent jeté par les fenêtres . Il y a déjà eu beaucoup d’argent gaspillé pour des études avec peu de concrétisation." Thierry Bodlet réagit: "Si on ne fait plus que des dossiers qu’on est sûr de finir en fin de législature, alors on ne fait plus rien ! "

Le cahier des charges a finalement été approuvé: 13 voix pour, 1 non (Alain Besohé) et 4 abstentions (Robert Closset, Christophe Tumerelle, Alain Besohé et Laurent Brion).