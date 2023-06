Assesse: Un passage sécurisé sous le pont de la SNCB

La concrétisation des projets de la première édition du budget participatif d’Assesse s’achève, avec l’installation d’un marquage au sol, sous le pont de la SNCB. Ce marquage permettra une amélioration notable de la sécurité des piétons et des cyclistes de la commune. Un appel à projets a été lancé en mars 2021 et après être passé au travers du processus d’éligibilité au budget participatif et du vote des citoyens, quatre projets avaient été retenus pour une enveloppe totale de 21 000 €, à savoir la réfection de la potale Saint-Joseph de Crupet, l’installation d’un abri pour vélos au centre de Courrière, devant l’école communale, une exposition photo permanente à Assesse et l’aménagement d’un passage piétons rue des Fermes, en-dessous du tunnel du chemin de fer. Cette semaine, les équipes du service technique et du Plan communal de Développement rural (PCDR) ont travaillé à la mise en œuvre de ce dernier projet, qui rendra plus visible les piétons et cyclistes qui traversent ce passage pour rejoindre notamment les quais de la gare et l’infrastructure de football de la commune. Il y avait peu de place pour installer des infrastructures en dur. La commune a donc opté pour un marquage très visible au sol et sur le mur, des plots luminescents au sol et des panneaux de signalisation. L’initiative vient d’une riveraine qui emprunte régulièrement ce tunnel pour ses déplacements. Elle a été soutenue notamment par plusieurs membres du club de foot, le RUS Assesse, qui voyaient, eux aussi, une occasion de créer un passage plus sécurisant pour les joueurs pour accéder à leurs infrastructures. Ce projet est un vrai succès à différents niveaux, explique l’échevin écolo en charge de la participation citoyenne et du PCDR Julien Delfosse.