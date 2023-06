Trois couples d'or et de diamant mis à l'honneur à Havelange

Ceux-ci ont été accueillis par

l’échevin des aînés, Renaud Dellieu, entouré de ses confrères, Jean Gauthier, Antoine Mariage de même que la présidente du CPAS, Nathalie Lambotte, et les conseillers communaux, François Meunier et André-Marie Gigot. Renaud Dellieu y est allé d’un discours centré sur l’Amour, ce moteur de la vie qui conserve et garde de bien des maux. "J e suis intimement persuadé, a-t-il dit, que vous avez su, côte à côte, surmonter vos divergences d’émotion et faire preuve d’intelligence et de suffisamment de bon sens pour parvenir à naviguer aussi longtemps sur l’océan de l’Amour."

L’échevin a ensuite félicité pour 50 ans de mariage, André Colson, né à Méan et Maria Defêche, à On. Les deux époux, alors âgés de 22 ans, se sont mariés le 8 mars 1973, à On. De cette union sont nés deux enfants. Aujourd’hui, André, ancien chauffagiste, et Maria, infirmière, sont les grands-parents de cinq petits-enfants.

Second couple jubilaire, Jean-Marie Choque et Michelle Harzée. Ils se sont mariés, le 5 juin 1973. Il avait alors 23 ans et elle avait 25 ans. Il est né à Ambly, elle est née à Barvaux. Il a travaillé à la Poste et elle a commencé à travailler comme éducatrice, à Ciney, puis a travaillé comme directrice à L’Aubépine, à Havelange. Ils ont eu deux enfants et quatre petits-enfants sont venus compléter la famille.

Guido Cornélis et Marcelle Bragard comptent, quant à eux, 60 ans de mariage. Il est né, le 29 janvier 1937 à Sint-Niklaas et a travaillé en région liégeoise. Elle est née à Amay, le 11 juillet 1940 et est géographe. Elle a aussi été, de longues années guide-nature. Les deux époux se sont mariés, le 16 avril 1963. Ils ont eu un enfant qui leur a donné deux petits-enfants.