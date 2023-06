Square Léopold à Namur: le PTB pointe la responsabilité des politiques

"Si un nouveau projet devait voir le jour dans ce quartier et qu’un nouveau PRU devait être approuvé, peut-on compter sur vous, Monsieur le ministre, pour tenir compte de l’avis des citoyens et des commerçants locaux avant de l’accepter au profit pur et simple d’une multinationale ?" a demandé la députée de l’opposition Anouk Vandevoorde. Une interrogation formulée en commission qui est restée sans réponse. "J’imagine que vous n’ignorez pas qu’aucun parlementaire et aucun ministre ne répondraient à la question suivante: quelle serait éventuellement votre

attitude si un projet, de quelque nature que ce soit, était déposé à tel ou à tel autre endroit de Wallonie ?" a rétorqué le libéral. Et le vice-président du Gouvernement wallon d’ajouter qu’il a pris acte de la décision du promoteur de retirer sa demande de permis afin d’une nouvelle fois faire évoluer le projet.

Le PTB n’y va pas par quatre chemins. Pour lui, le politique endosse une part des responsabilités dans l’enlisement du dossier au regard notamment des options qui ont été prises. "Ce nouvel échec en dit long. À part la multinationale du béton, personne ne veut de ce projet qui va détruire un parc et menacer le commerce local, a insisté Anouk Vandevoorde. Soyons honnêtes, quelle perte de temps ! Si la

majorité communale namuroise, Les Engagés, le MR, Écolo, et si vous, Monsieur le Ministre, aviez fait votre boulot, si depuis le début vous aviez été à l’écoute des revendications des Namurois et des commerçants locaux, on n’en serait pas là aujourd’hui. Cela fait longtemps que ce projet aurait été rejeté. Vous avez préféré prendre la défense des intérêts de Besix, le baron du béton."

Willy Borsus a qualifié cette sortie de la gauche radicale de "diatribe haineuse qui réécrit un certain nombre d’analyses et de considérations".

Une motion refoulée

Dans la foulée des débats, le PTB a déposé une motion visant à renvoyer l’exécutif aux engagements qui figurent dans sa déclaration de politique régionale et qui ne sont pas honorés, selon le parti. "Malgré les engagements de son gouvernement PS-MR-Écolo en matière de démocratie locale, de protection de l’environnement et de soutien au commerce de proximité, le ministre refuse de remettre en question son soutien au projet et de s’engager à respecter ses promesses", écrivent les travaillistes. Le texte a été refusé par l’ensemble des partenaires.