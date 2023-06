Onhaye: noces d'or, de diamant et de palissandre

Michel Wauthelet et Julia Haut se sont mariés, le 5 avril 1958, à Jemeppe-sur-Sambre. Il avait 28 ans, elle avait 30 ans. Ils ont eu trois enfants et quatre petits-enfants sont venus compléter le tableau familial. Michel a travaillé chez Solvay et il a pu faire des voyages vers le Brésil ou la Thaïlande, notamment. Ils habitent à Falaen.

Julien Calande et Marie-Madeleine Pesleux se sont mariés à Lesves le 4 mai 1963. Ils sont nés tous les deux en 1937 ; l’un à Falen le premier mai, l’autre à Namur en janvier. Ils ont été et restent de cœur des agriculteurs-éleveurs. Ils ont eu cinq enfants. Et aujourd’hui, ils ont dix petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.