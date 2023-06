Namur: Quatre arrestations dans le cadre d’un trafic de stupéfiants

Ces arrestations font suite à des perquisitions menées le 5 juin dernier par le Service Enquêtes et Recherches (SER) et le Groupe d’Interventions Spéciales (GIS) de la Zone de Police Namur Capitale. Lors de celles-ci, les forces de l’ordre ont mis la main sur: 580 gr de cannabis ; 12 gr de cocaïne ; une somme de 10 700 euros ; plusieurs armes blanches et 2 trottinettes. Les suites d’enquête devront déterminer les éventuels liens avec d’autres dossiers.

"Ce type d’enquête judiciaire menée par le Service Enquêtes & Recherches s’ajoute aux nombreuses missions et actions de sécurisation des centres urbains menés par les divers services de la Zone de Police Namur Capitale. La lutte contre le trafic de stupéfiants nécessite en effet une attention importante et particulière tant sur le terrain où opèrent les"petites mains"des trafiquants que de manière plus discrète pour démanteler les filières d’approvisionnement et de revente de ces matières illicites et dangereuses. Cette thématique fait également l’objet d’une priorité de politique criminelle du Parquet", précise le communiqué.