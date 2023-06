Namur: Olivier Gravy quitte le PS et rejoint les Engagés

À un peu plus d’un an des prochaines élections communales, le parti du bourgmestre Maxime Prévot vient déforcer son principal adversaire en débauchant Olivier Gravy. L’avocat namurois, qui siégeait comme conseiller CPAS dans les rangs du PS, démissionne de son mandat et rejoint les Engagés. "Depuis de nombreux mois, je ne suis plus en adéquation avec la manière dont le groupe politique dont je faisais partie envisage la défense du bien commun, écrit l’intéressé dans une lettre communiquée à la presse le week-end dernier. La noblesse de la politique ce n’est pas de servir les intérêts d’une classe d’électeurs spécifique mais de veiller à faire progresser l’entièreté de notre société." Olivier Gravy se dit séduit par le projet de Maxime Prévot: "Je ne souhaite donc plus me sentir obligé d’assister à des réunions où on le critique gratuitement juste parce qu’on est dans l’opposition et au PS, alors que j’adhère à l’élan qu’il veut donner à Namur."