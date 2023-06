Namur: les oeuvres monumentales de Francis Guerrier dans l'espace urbain

Pour cette nouvelle édition, cinq sculptures et deux installations monumentales ont donc été placées dans différents lieux stratégiques de la ville, choisis par le scénographe français lors d’un repérage en octobre dernier.

Parmi ceux-ci, le site du Grognon, au confluent de la Sambre et de la Meuse, l’a immédiatement séduit par ses caractéristiques géographiques. "À la vue de cette rivière et de ce fleuve qui se traversent, j’ai aussitôt estimé qu’il y avait quelque chose à y faire", raconte Francis Guerrier. En résulte Plumes d’Ange, installation de cinq mâts de 16 mètres de hauteur ornés d’une toile blanche, qui se déplace au gré du vent et du courant, tel un voilier sur la mer.

Une sculpture de 17 mètres de haut

Mais l’œuvre qui n’a pas dû échapper aux promeneurs, s’avère sans doute Envol, sculpture d’aluminium qui, avec ses 17 mètres de hauteur, surplombe la citadelle et la ville. "Il s’agit de la plus grande pièce que j’ai réalisée au cours de ma carrière, commente le natif de Marseille. L’idée était de proposer une sculpture qui assure la liaison entre la terre et le ciel." Les autres créations en aluminium de Francis Guerrier peuvent aussi être observées, jusqu’au 1er septembre, dans les Jardins du Maïeur et les places de l’Ange, d’Armes et Maurice Servais.

De quoi permettre de (re)découvrir Namur autrement à travers des compositions quelque peu énigmatiques. "Ces installations sont disposées dans le centre-ville afin d’égayer l’espace public et interpeller le citoyen ou touriste. La qualité première de l’art étant de poser des questions sur la signification de chaque œuvre", explique Maxime Prévot (Les Engagés), bourgmestre.

Cette exposition en plein air se décline également au pôle muséal Les Bateliers, où figurent les maquettes et croquis préparatoires de Francis Guerrier ayant servi pour la réalisation de ces sculptures grands formats.