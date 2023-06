Dinant: plus de 250 ans d'union conjugale

Louis Hubesch et son épouse, Rose Timsonnet se sont mariés le 20 juillet 1963. Il avait 22 ans, elle en avait 19. Louis a été boucher pendant 51 ans, dont 26 ans comme indépendant à Dinant et à Ciney. Ils se sont rencontrés à Namur. Le couple a eu quatre enfants, dont une fille est malheureusement décédée dans des circonstances pénibles. Le couple compte aujourd’hui six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Il habite à Wespin.

Jules Jadoul est né à Hour, le 1 octobre 1950. Son épouse Danielle Degeye est née à Chanly, le 18 août 1952. Ils fêtent leurs noces d’or. Jules a été menuisier et Danielle a travaillé à la Chapellerie Hermant, à Wellin. Le couple a eu deux enfants et il a, aujourd’hui, trois petits-enfants.

Jacques Fontaine est né, le 25 août 1950 et son épouse Colette Maniet, le 22 novembre 1947. Ils se sont mariés, à, Champion, le 9 avril 1973. Jacques a travaillé au Cadastre et son épouse au SAJ. Tous deux à Dinant. Ils ont deux filles et trois petits-enfants. Jacques est aussi un fidèle de la chorale cinacienne Sagina.

Serge Petrisse est né le 14 février 1950. Son épouse Francine Frooninckx est née le 4 avril 1953. Ils sont originaires du Brabant wallon et habitent à Dinant. Ils se sont mariés le 7 juillet 1973. Francine a été vendeuse et son époux a travaillé dans le domaine de l’énergie.

José Quint et Cécile Moreau se sont mariés à Profondeville, le 9 juin 1973. Il avait 24 ans, elle avait 21 ans. José a travaillé dans le secteur bancaire. Ils habitent à Leffe. Ils ont deux enfants et ils comptent aujourd’hui cinq petits enfants.