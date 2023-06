Deux championnes du Bail Run mises à l’honneur

L’échevin des sports, Marcel Colet, et la présidente du CPAS, Christine Bador, cheville ouvrière de cette réalisation, ont retracé le parcours des lauréats.

Le prix de l’espoir masculin a été octroyé à Esteban Gilson, de la Flèche brisée de Godinne. Il est né le 17 avril 2003. En septembre dernier, il participait au championnat de Belgique sur 25 mètres. Il y a terminé deuxième et quatrième sur longue distance. Il s’est classé à la deuxième place au championnat de ligue indoor, en février dernier, et a participé, en avril, à la junior cup de Gatez, en Slovénie avec l’équipe belge.

Lucile Adant est née le jour de Noël 2006 et pratique l’athlétisme, à l’ARCH. Elle a été sélectionnée pour l’espoir féminin. Le 27 août dernier, elle a décroché la médaille de bronze aux championnats francophones scolaires de triple saut, avec une performance mesurée à 10 m 43.

La saison du palette club Purnode a été riche à plus d’un titre. Deux équipes ont réussi le pari de monter d’une division. Purnode A, désignée équipe de l’année, est montée en régionale, après avoir longtemps fait la course en tête pour finir comme dauphin d’Auvelais. Purnode B a terminé deuxième et a grimpé de ce fait en P2.

Le club de mini-foot de BV Mont a aussi été mis à l’honneur, via son équipe scolaire, championne. Elle avait Didier Paradis comme coach.

José Hatert, président du Palette club Purnode depuis une bonne vingtaine d’années, a été désigné coach de l’année. Il est l’homme du lendemain, quand tout est terminé et qu’il faut donner le dernier coup de brosse et sortir les poubelles.

Le mérite sportif a été attribué à deux championnes du Bail Run. Sophie Rulkin est née à Dinant le 15 mars 1986. Cette maman de deux enfants est kinésithérapeute et fait de la course à pied, des trails de type long, du run and bike et du raid nature. Elle est membre du comité de gestion et du comité d’organisation des trails Au fil du Bocq. Elle a terminé deuxième des 58 kilomètres des Crêtes de Spa, a gagné les 24 kilomètres du Jambon à Vresse-sur-Semois et le Mullhertal au Luxembourg et a terminé 9e des 70 kilomètres de Olne-Spa-Olne.

Également membre du Bail Run et de Zatopec Académie de Godinne et aussi membre du comité d’organisation des trails Au fil du Bocq, Kathy Provoost est née à Montigny-le-Tilleul, le 22 novembre 1976. Cette éducatrice est aussi maman de deux enfants. Elle pratique la course à pied, des trails de type court, du jogging, du cross et de la corrida. Elle a participé à deux épreuves des Wins For Life World Run, terminant deuxième dame après avoir couru 34 kilomètres en 2 h 40. Sous les couleurs de ses deux clubs, elle espère passer sous les 1 h 34 sur semi-marathon et refaire quelques compétitions sur piste cet été.