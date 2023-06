Ciney: un conducteur flashé à 119 km/h au lieu de 50

La police de Condroz-Famenne a organisé des contrôles de vitesse, ce weekend à Chapois (grand-route de Rochefort) et à Somme-Leuze (route de Durbuy). Le dispositif était constitué d’un véhicule radar et deux autres, anonymes, pour les interceptions. À Chapois, 1047 véhicules ont été contrôlés. 274 étaient en infraction et 24 ont été interceptés. Treize conducteurs, parmi les 24, ont vu leur permis retiré. Un véhicule a été retenu pour défaut de permis de conduire. Vitesse maximum constatée: 119 km/h, au lieu de 50. Il faut ajouter à cela trois perceptions immédiates à deux conducteurs Allemands et un Français, ainsi que trois perceptions immédiates pour GSM au volant.