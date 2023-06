Pour marquer cette nouvelle opération, un ciel de téléphériques vient d’être inauguré jeudi, rue de la Halle et des Fripiers, à l’initiative de l’association des Commerçants, des Comités de Quartiers et de la Ville. Le tout accompagné de chants des Molons, symboles du folklore local. "L’objectif est de proposer une expérience différente pour faire découvrir les rues commerçantes autrement, commente Stéphanie Scailquin (Les Engagés), échevine de l’Attractivité urbaine. Ces décorations permettent aussi de renforcer la beauté des lieux et véhiculer une image positive de Namur." L’association des commerçants a donc obtenu une somme de 9 600 €, fournie par la Ville, pour l’acquisition de ces "cabines miniatures, suspendues à des câbles électriques.

Du ciel de fleurs aux jardinières

Outre ce récent aménagement, les passants peuvent également (re)découvrir les divers motifs qui caractérisaient déjà les éditions précédentes: ciel de fleurs, guirlandes florales, fleurs géantes, moulins… Autant d’objets insolites à observer d’un simple coup d’œil en l’air, lors d’un crochet rue des Brasseurs ou rue de la Croix. "L’idée est de faire tourner, chaque année, ces décorations dans le centre-ville", commente Étienne Dethier, président de l’association des commerçants.

De quoi satisfaire les établissements qui, depuis la première édition, souhaitent à leur tour bénéficier de ces décorations insolites, visibles jusqu’au dernier week-end de septembre. À noter que la Ville permet aussi aux magasins, dès l’été, de disposer de jardinières pour embellir leur devanture.