Sortie littéraire à Namur: "Dans la solitude inachevée", de Marc Dugardin

Et en guise d’inspiration, le septuagénaire s’appuie, entre autres, sur les plaisirs simples de la vie tels que ses balades en extérieur ou la mélodie de l’instant présent. Notamment l’œuvre de musiciens du ghetto de Theresienstadt (Tchécoslovaquie), disparus à Auschwitz, auxquels il fait écho dans la deuxième partie de son livre.

Au fil des pages, il est aussi question de compagnonnages et variations autour des écrits de Paul Celan ou de Joë Bousquet. Deux auteurs que Marc admire en tant que lecteur, au même titre qu’Henry Bauchau, Alejandra Pizarnik ou encore Thierry Metz.

Cette sortie littéraire fut accompagnée, le 1er juin dernier, par une rencontre, à la librairie Point Virgule (Namur), entre Marc Dugardin et son public. L’occasion pour le poète de croiser quelques lecteurs et d’écouter des extraits de son propre ouvrage sur un fond musical. "En tant qu’auteur, c’est une joie de se sentir écouté durant cette soirée ponctuée par la lecture de mes poèmes, explique l’auteur. Il s’agit aussi d’une opportunité de fournir quelques clés relatives à la poésie, un genre qui n’est plus tellement répandu et identifié."

La poésie dans la peau

Dès l’adolescence, Marc Dugardin manifeste un goût prononcé pour les livres de poésie, qu’il dévorait jadis à l’école. Peu à peu, le natif de Bruxelles s’amuse à imiter les auteurs de ses premières lectures, Maurice Carême et Victor Hugo, avant d’adopter son propre style. Sa vie de famille et sa profession d’éducateur spécialisé l’ont contraint à mettre en pause sa passion… pour ensuite mieux rebondir.

Depuis 1982, il ne cesse plus d’écrire et débute peu après sa collaboration de longue date chez Rougerie, dont il reste fidèle jusqu’à aujourd’hui. Au total, il compte plus d’une vingtaine de titres à son actif, caractérisés par une poésie sous tension, qui s’adresse à notre part irréductible d’humanité.