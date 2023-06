Gembloux: une balade à la découverte des associations

Le point de départ de cette balade se trouve au Service Entraide Migrants, rue du Huit Mai. L’itinéraire se poursuit vers la Cedeg, un centre de formation pour demandeurs d’emploi, entreprises et particuliers. Puis, direction l’Association Joseph de Namur, qui s’occupe de jeunes belges ou mineurs étrangers non accompagnés. Le Resto du cœur de Gembloux fait office de quatrième étape, avant la Maison Croix Rouge, la Bibliothèque communale, le service d’Actions en milieu ouvert Imagin’Amo, l’organisation Oxfam-Magasins du monde, le centre culturel Atrium 57, l’ASBL de travail de mémoire Ami, Entends-tu ? et le Groupe Alpha, qui dispense des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère.

Le point d’arrêt, lui, se situe à l’hôtel de ville, où le Centre d’Action Interculturelle (CAI) tient des permanences.

Un parcours interculturel et interactif

Au total, 13 étapes composent cet itinéraire. "Les associations que nous avons sélectionnées respectent les thématiques de l’ASBL Territoire de la mémoire: l’éducation, la démocratie, les droits humains, la résistance, la solidarité, le travail de mémoire et la liberté d’expression, souligne Élisabeth Higuet. Cette ASBL œuvre pour le devoir de mémoire en Wallonie, au travers de balades comme la nôtre. La seule différence, c’est que chez nous, les associations sont vraiment à l’initiative de ce projet interculturel. Le SEM a reçu une subvention de la Région visant à développer l’interculturalité. On a donc fait appel à toutes les associations qui font partie du comité interculturel de Gembloux et on y a rattaché d’autres organisations qui ont une vocation sociale."

Cette balade imaginée en collaboration avec Territoire de la mémoire se veut également interactive. En effet, à chaque arrêt, se trouve un QR code à scanner, qui donne accès une petite présentation de l’association et une question en rapport avec celle-ci. "Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs de smartphones, précise Élisabeth Higuet. Pour les marcheurs qui n’en ont pas, une version papier est disponible à l’hôtel de ville et à l’office du tourisme." Notons que le trajet peut être réalisé à n’importe quel moment de la journée et que des petits tags orange fluo ont été placés au sol pour guider les marcheurs.

Bientôt dans les villages?

Chaque année, le service Entraide Migrants organise le Printemps de l’interculturalité, une série de projets visant à favoriser l’échange culturel au sein de la commune de Gembloux. "Avant, on mettait en place un échange de cartes postales, indique Élisabeth Higuet. Mais on avait envie de changer, cette année. D’où l’idée de cette balade. L’an prochain, on aimerait exporter ce concept dans les villages de l’entité." Toujours dans le cadre du Printemps de l’interculturalité, cette année, le SEM a organisé deux demi-journées de formation destinées aux travailleurs sociaux de première ligne et bénévoles de la commune.

Le reste de l’année, le Service Entraide Migrants apporte un soutien juridique ou social aux personnes d’origine étrangère ou Gembloutois précarisés, grâce à l’expertise d’une assistante sociale. Outre ces suivis individuels, le SEM propose tout un tas de projets communautaires favorisant les rencontres entre les personnes d’origine étrangère et les Gembloutois.