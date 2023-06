Tabassé à la kermesse de Lustin parce qu'il filmait une bagarre

Ils sont deux à comparaître devant le juge Hauquier. Le premier prévenu (né en 1995) doit répondre d’une série de coups et blessures volontaires, commis à quatre reprises sur des inconnus, le tout entre janvier et mai 2018. Le second prévenu (né en 1991) est en lien avec le premier dans le dossier le plus grave. Celui-ci s’est déroulé dans la nuit du 20 au 21 mai 2018, à la kermesse de Lustin. La principale victime s’est retrouvée en incapacité pendant plus de quatre mois. Les auteurs présumés risquent 40 mois et trois ans.