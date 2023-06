Jusqu’au 8 juillet, plusieurs dizaines d’œuvres de l’artiste bruxellois Serge Dehaes sont exposées à la Connexion Galerie, ouverte depuis avril dernier à la rue Godefroid. L’occasion de découvrir les aquarelles et dessins originaux de ce dessinateur qui a œuvré pour divers médias (NDLR: La Libre, le Soir, Spirou…). "C’est quelqu’un dont nous apprécions le travail depuis fort longtemps", commente Alain Poncelet, gérant de la galerie.

Coloriste de Philippe Geluck depuis 1990, Serge Dehaes s’est aussi taillé un nom dans le neuvième art à travers de multiples publications: Manager Mode d’Emploi, Frères siamois ou encore Le Fils du Chat. Sans oublier l’incontournable Mademoiselle F qui met en scène une femme intrigante, truffée de contradictions, édictées dans une joyeuse ambiance délurée. Une facette de son répertoire toutefois absente de cette exposition, au profit de compositions plus récentes autour du jazz, du corps humain et des urbains sketchs. Trois thématiques qui constituent son moteur de création. "Je ne souhaite plus réaliser des travaux de commande pour la publicité ou pour des magazines spécialisés", reconnaît Serge Dehaes. Ayant parfois accepté des propositions peu conformes à sa sensibilité au cours de sa carrière, l’auteur souhaite désormais privilégier les galeries d’art en guise de circuit économique. De quoi obtenir une liberté artistique totale et expérimenter des projets plus personnels. Des œuvres que le particulier peut acquérir, à la Connexion Galerie, pour des sommes allant de 60 à 600 euros.

Si certains artistes se montrent réticents à l’idée de se séparer de leurs créations originales, Serge Dehaes reconnaît qu’il est désormais moins affecté à ce cas de figure, grâce à l’évolution des technologies: "En cas de dessin qui me tient vraiment à cœur, je peux toujours en obtenir un scan de très bonne qualité avant de le reproduire en une estampe pigmentaire."

Promouvoir les artistes auprès d’un large public ! Tel est l’objectif fixé par Alain Poncelet, lui-même dessinateur, avec le soutien de son épouse et de sa fille en ouvrant la Connexions Galerie via leur ASBL Atelier. "Dans ma profession de dessinateur, je suis assez solitaire. C’est donc un plaisir de partager notre amour pour d’autres artistes", explique Alain Poncelet. Mais l’illustrateur le reconnaît lui-même, implanter une galerie d’art en plein centre-ville demeure un sacré défi: "En général, les gens ne rentrent pas spontanément dans la galerie. Peut-être parce qu’ils s’y sentent obligés d’acheter".

Pour tenter de convaincre le public de franchir le seuil de l’établissement, lui et son équipe prévoient de l’agrémenter de quelques événements ponctuels, dont des séances de dédicace. L’ASBL Atelier planche déjà, en outre, sur une exposition collective dédiée au cinéma, prévue en septembre à l’occasion des festivités du FIFF.