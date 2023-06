Namur : un escape game au musée Félicien Rops dès le 21 octobre

Les joueurs qui y seront lâchés devront résoudre une énigme policière en lien avec la thématique.

Ce "Mystère dans l’atelier de Félicien Rops" invite à voyager dans le temps, du vivant de l’artiste. Il faut imaginer ce dernier en train de peindre une œuvre dans son atelier lorsqu’un inconnu s’y introduit subrepticement pour la lui dérober. Qui a fait le coup ? Les apprentis détectives disposeront de 60 minutes maximum pour aider l’artiste à percer le mystère du tableau volé et, incidemment, à découvrir son œuvre et à s’ébaudir devant son talent.

"Le jeu a le grand mérite de s’adresser à des publics différents, plus jeunes notamment (la tranche 20-40 ans) et fréquentant peu les musées", souligne le député-président Jean-Marc Van Espen. En effet, cette tranche d’âge, jeune et active, recherche de plus en plus à joindre le bénéfice culturel à une expérience généralement immersive.

Jusqu’au 10 mars 2024

L’ASBL "Les Amis de Félicien Rops" a pondu ce projet en partenariat avec le musée, après avoir fait le constat, ressorti lors de tables rondes avec le public, que certaines tranches d’âge et certains profils de visiteurs étaient peu représentés dans les statistiques.

La conception du jeu (intrigue et énigmes), puis sa gestion, ont été confiées à la société namuroise Enigmalock (La Plante), fondée en 2015.

"Les Amis du musée Rops", grâce à l’aide de sponsors, a pu financer l’ Escape game à concurrence de 17 000€.

Au numéro 10, deux pièces seront mises à la disposition de ce grand jeu collaboratif. L’aménagement du salon "Claire" par le musée Rops comprendra une phase de customisation de mobiliers figurant un atelier de peintre et de graveur. Le salon "Félicien" sera, lui, dédié au briefing des participants.

"Mystère dans l’atelier de Rops" ouvrira du 21 octobre au 10 mars 2024, en marge de l’exposition temporaire "Au travail ! Ateliers d’artistes en Belgique".

Le tarif sera fixé entre 28 et 30 € en fonction du nombre de participants qui se laisseront enfermer dans cette pièce peuplée de mystères.