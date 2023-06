Franière (Floreffe) : la Maison Croix-Rouge sensibilise les élèves aux premiers soins

Valérie plante le décor. "Célia se promène avec son frère dans le bois, à l’arrière de la maison familiale. Célia trébuche dans une racine et se blesse à la main avec pour conséquence une plaie." Un soignant et un aidant doivent réagir et trouver les bons gestes pour soulager et soigner la victime. Les autres enfants observent l’intervention. Il faut rassurer et réconforter la personne blessée.

Les acteurs décident de rentrer à la maison pour nettoyer la plaie et placer un pansement.

Après l’exercice, les acteurs s’expriment sur les difficultés rencontrées. Les autres élèves sont aussi appelés à s’exprimer. Le but: rectifier les idées reçues, construire l’intervention idéale, dégager les points à retenir.

"J’aurais mis des gants pour soigner Célia", lance un enfant. Une judicieuse remarque approuvée par l’animatrice.

Ces premiers secours sont les réflexes et les gestes de premiers soins qui permettent d’éviter l’aggravation de la situation et de l’état de la victime.

Par principe, les premiers soins doivent être applicables dans n’importe quelle situation, sur n’importe quelle victime par n’importe qui. Et pour motiver les participants à acquérir le plus de compétences possible, il y a le brevet qui sera remis lors de la dernière séance.