Durnal : un troisième album pour Frédéric Saudemont

Frédéric confie qu’il a un compte Spotify privé, où il voit les écoutes instantanées, le total de ces dernières et dans quels pays ses titres ont été découverts.

Ce troisième album, c’est un nouveau concept, avec des musiques allant du Bossanova au pop funky. La composition a été réalisée par Jean-Marc Godfroid.

L’album est plus mélodieux avec du slam et, une nouveauté, du chant et des morceaux qui interpellent comme Ça vous étonne et Je suis fou ou encore des titres fédérateurs et rythmés comme Chante avec moi ou la Fille de l’Est.

Frédéric s’est déjà produit, avec Arthur Hirtz au saxo, à la flûte et aux percussions, dans divers endroits à Ciney, à Celles, à Gembloux. La tournée se poursuivra le 14 juillet à Crupet, le 26 août aux jardins d’En Bas, le 29 août au Brothers à Anhée, le 12 octobre au Caveau à Nivelles et en septembre, le 9 ou le 23, aux jardins d’Italie, à Hamois.

Le rêve, pas si secret que cela, pour Frédéric est qu’un titre soit diffusé sur une radio.