Construction de nouvelles éoliennes à Spontin : cinq communes disent non !

L’une a introduit une quinzaine de réclamations contre la hauteur des machines (180 mètres) non harmonisée avec celle de parcs existants, où la hauteur est limitée à 150 mètres. Elle a dénoncé la multiplication exponentielle des parcs et la pression éolienne dans la région arrivant à saturation. Elle a aussi signifié le cumul des nuisances sonores et l’impact négatif sur la qualité de vie.

Une autre commune a évoqué la dégradation du paysage et du patrimoine, la forte covisibilité des parcs, les compensations insuffisantes prévues, la dépréciation immobilière et touristique ou encore les distances bien trop faibles entre les lisières de forêts et les éoliennes (qui provoqueraient une forte mortalité de la faune) et le non-respect de quelques législations européennes.

Une autre commune encore a dénoncé aussi les impacts sur la faune, la flore et les écosystèmes locaux. Elle a insisté sur les effets stroboscopiques désastreux et sur la dépréciation immobilière.

Une commune voisine regrettait quant à elle également la multiplication des parcs éoliens dans des zones agricoles qui ne sont pas destinées à cela.

Au niveau des CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité), les avis rendus avaient été différents d’une commune à l’autre.