Lorsqu’on pénètre dans l’ancien hangar industriel situé à deux pas de la gare de Gedinne-Station, le chantier de nettoyage est bien entamé. Il est question que tout soit prêt dimanche pour l’ouverture de la brasserie et l’accueil des premiers visiteurs.

Dans les anciens bâtiments de la société familiale Michaux (le grand-père, Aimé, y a tenu une entreprise de travaux routiers avant qu’Aimé, fils, prenne le relais, avec une entreprise de forage de puits), un espace de dégustation a été aménagé, accolé à un nouveau magasin de produits du terroir. Ici, tout est métamorphosé, et en bois. Rien d’étonnant lorsqu’on sait que Xavier Michaux est aussi à la tête de la société Chimsco (Achêne), spécialisée dans la construction bois.

L’histoire de la brasserie a démarré par hasard, au détour d’une discussion entre potes. Deux nuits de réflexion plus tard, elle devenait réalité. "C’était devenu un fourre-tout ici. J’avais envie de donner un second souffle au lieu et de remettre de la vie dans le quartier", confie le "gars de la gare" qui réside à Patigny.

Le projet au départ était très ambitieux. Il était prévu d’investir 1 million d’euros dans une microbrasserie. Le montant, dans un premier temps, a été revu à la baisse. "Les plans étaient faits. Le bon de commande pour l’achat des cuves était prêt. Mais on partait de zéro, sans expérience. L’investissement global était énorme. Finalement, on a décidé de créer d’abord nos recettes avec notre brasseur et de brasser ailleurs."

Brasser (enfin) à Gedinne

Pour l’heure, la gamme est composée de cinq bières, brassées à façon dans trois brasseries artisanales situées dans le Brabant wallon, dans le Limbourg et à Bruxelles. "L’objectif est d’atteindre le volume pour investir ensuite dans le matériel de brassage."

En 2022, 350 hectolitres de bières ont été écoulés. "C’est déjà un beau débit, lâche le patron. On espère atteindre les 500 hectolitres en fin d’année." D’ici un à deux ans, on brassera sur place. L’emplacement pour l’installation des cuves est déjà prévu, à l’arrière de l’espace d’accueil et de dégustation. Car si les lieux depuis la rue semblent étroits, c’est loin d’être le cas. Les anciens hangars offrent un potentiel immense, sur trois hectares de terrain. "On brassera au rez-de-chaussée et l’embouteillage se fera à la cave. Arriver à 3 000 hectolitres par an ce serait top", souffle l’homme heureux d’atteindre son objectif de départ: développer une activité dans un lieu qui rassemble, où on s’amuse, et créer de l’emploi "tout en mettant en valeur la région car j’y suis vraiment attaché." D’autres aménagements sont imaginés, comme la création d’une vaste salle polyvalente à l’étage.

L’investisseur gedinnois veut faire de la brasserie Station 16 un lieu de départ de promenade, une halte touristique. "Ce ne sera pas un café ni un bistrot, insiste-t-il. On organisera des petits thés dansants, des concerts, des soirées tranquilles." Xavier Michaux n’est jamais avare de projets. Dans sa tête, ça bouillonne.