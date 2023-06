Le parking du square Léopold à l’enquête publique

En cas d’aboutissement du dossier Besix, soit un complexe multifonctionnel composé de bureaux, logements et commerces en lieu et place du square Léopold et du parking annexe, celui-ci est condamné à disparaître.

Il ne faut donc pas voir dans cette demande un abandon du projet de Besix, mais le symptôme d’un dossier qui traîne à voir le jour.

Pour rappel, à la suite d’avis négatifs, entre autres de l’Observatoire du Commerce et du Pole environnement du Conseil économique et social de Wallonie, la Ville de Namur a demandé au promoteur Besix de revoir sa copie. Et de revenir avec une version amendée pour dynamiser le quartier du square Léopold.

L’enquête publique concernant la demande de permis d’environnement de Q-Park se clôturera le 27 juin.

Le dossier peut être consulté à l’hôtel de ville, sur rendez-vous. (081/24 63 47).