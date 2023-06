Namur: Jeter un mégot par terre peut coûter 350 euros

Pour lutter contre ce fléau, la Ville de Namur organise une campagne en deux temps. D’abord la sensibilisation, ensuite la répression. Depuis ce 15 juin, les gardiens de la paix, diverses associations et horecaïstes distribuent des cendriers de poche. En automne, les citoyens seront invités à une opération de ramassage collectif. Au premier septembre, place ensuite à l’amende. Ceux qui n’ont pas compris le message et continuent de jeter leur mégot par terre, et non dans une des 2 000 poubelles publiques namuroises, se verront infliger une amende par les gardiens de la paix. Celle-ci peut être salée et monter jusqu’à 350 euros. "Il n’est effectivement pas normal que ce soit la Ville ou le contribuable qui doivent supporter les coûts de nettoyage ou environnementaux des mauvais comportements de certains. Cela doit cesser." arrête Charlotte Deborsu, échevine du Cadre de vie.