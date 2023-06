Floreffe: La bibliothèque communale est installée dans ses nouveaux locaux

La solution proposée fut d’occuper le rez-de-chaussée de l’ancien presbytère, actuellement occupée par l’office du tourisme, lui-même amené à déménager.

Les bénévoles de la bibliothèque et la bibliothécaire Mélanie Grard ont alors retroussé leurs manches pour déplacer l’ensemble des ouvrages ainsi que les étagères. "On a passé pas mal d’heures, lance Christine. Nous avons aussi pu compter sur l’aide des ouvriers communaux qui ont déplacé les dizaines de caisses en carton vers le nouveau local. Les époux ont également remis en couleur les étagères et construit des bacs sur roulettes pour ranger notamment les bandes dessinées. Un super travail d’équipe."

Depuis quelques jours, la bibliothèque est de nouveau accessible le lundi et jeudi de 14h à 17h. "Comme nous partageons le local avec l’office du tourisme pour quelques mois encore, les Floreffois peuvent aussi venir chercher un livre les autres jours auprès de Marie, l’employée de l’OTF."

L’école des devoirs

Outre le prêt de livres, l’ASBL a aussi ouvert depuis plusieurs années une école des devoirs qui a également dû déménagé au deuxième étage du presbytère. "Nous accueillons le lundi, mardi, mercredi et jeudi une dizaine d’enfants de l’école du Séminaire, toute proche. Ils sont encadrés par plusieurs bénévoles répartis en quatre équipes" conclut Christine.