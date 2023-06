L’entreprise Ronveaux à Ciney: 100 ans et 250.000 poteaux plus tard (vidéo)

Dans le hall de démoulage, des câbles en acier le déposent prudemment à l’arrière du camion sur lequel une pancarte jaune avertit: "véhicule long". "Quand on nous invente des nouveaux ronds-points, on dit attention, on ne passera plus", rit le directeur général, Bernard Dehut.

©EdA-Vincent Lorent

Leurs clients français ne les appellent pas "les charpentiers bétons" pour rien. C’est leur activité mère. Bien que l’entreprise se découpe en deux grands pôles: construction (structures de bâtiments, viaducs.) et électricité (fibre optique, lignes aériennes, éclairage public.).

La société est désormais active en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique, grâce à ses cinq implantations wallonnes. Partir à la conquête d’horizons plus lointains ? Ça semble peu probable. Le risque étant que le coût du transport dépasse le coût du produit lui-même.

Stades de foot, tour des finances de Liège, CHU du Sart-Tilman, centre commercial de Couvin, Université Catholique de Louvain, port militaire de Zeebruges…: l’entreprise peut se targuer d’avoir fabriqué bien des structures wallonnes. "Le client a souvent la reconnaissance. Mais il y a pas mal d’ouvrages en béton ou électricité pour lesquels on participe. On est discrets, peut-être trop", reconnaît Thibault Colson, responsable du département électrotechnique.

©EdA-Vincent Lorent

Réfléchir à l’avenir

Depuis le rachat par Wanty en 2018, la philosophie de Ronveaux s’est un peu plus affinée. Wanty, qui avait plutôt l’habitude de s’atteler aux rénovations de routes, évolue. Avec, par exemple, un processus de recyclage des très vieux poteaux électriques. Broyés, ils peuvent être réutilisés pour les fondations de routes. Une synergie bien opportune qui facilite les contrats avec les promoteurs.

L’un des grands défis depuis la crise du Covid reste l’accès aux matériaux pour l’élaboration du béton. Bernard Dehut est entré en fonction en 2020. Pour lui, les choses sont amenées à se calmer. Excepté en ce qui concerne l’approvisionnement en ciment qui nécessite un important besoin en hydrocarbures. Le ciment traditionnel étant produit à partir de calcaire et d’argile extraits de carrières, le transport et l’extraction de ces matières sont sources de rejet de CO² dans l’atmosphère. "Il va très vite falloir remplacer les ciments à base de calcaire par du ciment écologique. Ces changements sont à appréhender dans un contexte de manque de main-d’œuvre", partage le patron. Si au début de son existence la plupart des ouvriers de Ronveaux n’habitaient pas à plus de vingt kilomètres à la ronde du site, force est de constater qu’aujourd’hui ce n’est plus possible de fonctionner comme ça. Et l’entreprise se tourne de plus en plus vers l’étranger pour trouver des hommes.

Mais chez Ronveaux, "La performance est un état d’esprit", en témoigne le laboratoire du parc où des recherches et analyses de matériaux sont constamment menées. Wanty réfléchit par ailleurs à la mise en place d’une ligne de recyclage plus innovante pour renvoyer les composants dans des usines à béton et à tarmac. La machine est prête mais reste à savoir où l’installer, dans la province bien certainement.