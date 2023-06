La Commune de Gesves labellisée par Think Pink pour sa mobilisation contre le cancer du sein

La Commune vient d’obtenir le label Commune Think Pink pour officialiser sa volonté activement dans la lutte contre le cancer du sein, en menant des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de prévention. Ce label est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Deux responsables de l’ASBL, Tiffany Bulteau et Sandrine Debroux, sont venues signer avec le bourgmestre Martin Van Audenrode et des membres du collège communal la convention liée à ce label. Elle s’y engage à sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein par auto-examen ou via le dépistage organisé, à rendre visible les campagnes organisées par l’ASBL et à informer le public des événements sportifs mis sur pied par Think Pink.

Un des buts est de mobiliser les commerçants et les écoles, de planifier des actions personnelles, de participer à la campagne des rubans roses en octobre et d’habiller les bâtiments de la Commune de rose pendant le mois de sensibilisation.

Une action en octobre

La Commune s’engage aussi à organiser, le 15 octobre, un événement de sensibilisation au profit de l’ASBL, dont les bénéfices serviront à la recherche scientifique et aux projets d’aide aux personnes touchées par la maladie.

En Belgique, une femme sur huit est atteinte du cancer du sein, pour un homme sur 100. C’est la raison pour laquelle le dépistage gratuit, de 50 à 69 ans, est important, d’autant plus que moins d’une femme sur 10 se fait dépister. Le message lancé est d’inviter les femmes à être prévoyantes et à répondre positivement à l’invitation gratuite et surtout.

Les deux responsables de l’ASBL ont remis aux autorités un panneau "Ne laissez aucune chance au cancer du sein" à apposer sur la façade de la maison

communale.