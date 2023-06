Hastière: passation de pouvoir au Rotary

Le Rotary International, via notamment ses clubs locaux, concentre ses efforts d’action dans les domaines suivants, appelés les axes stratégiques du Rotary: promotion de la paix, lutte contre les maladies (notamment la polio), approvisionnement en eau potable, santé des mères et des enfants, éducation, développement des économies locales et protection de l’environnement.

Étudiants d’échange

Outre la présence de Rotariens et de citoyens non-membres, une centaine d’étudiants d’échange, en provenance du monde entier, étaient de la partie. La conférence était honorée de la présence d’invités de marque. Elle a été organisée en différentes séquences, animées de nombreux témoignages.

Quelques personnes ont témoigné de l’impact des aides du Rotary: Raphaël Liégeois, astronaute et bénéficiaire d’une bourse du district ; le docteur Denis Mukwege et le professeur Guy-Bernard Cadière, qui ont présenté les projets en cours pour l’hôpital de Panzi en RDC et ont reçu un chèque de 55 000$.