Josée et Ernest Gérard fêtaient leurs noces de palissandre. Ils se sont mariés il y a 65 ans, à Natoye, le 7 juin 1958. Cela valait bien une médaille du palais. De leur union est née une fille, qui leur a donné une petite-fille. Ernest a été comptable aux Eaux de Spontin. Josée est restée au foyer et y a développé des dons de cuisinière, de pâtissière et même de boulangère. Le couple habite à Natoye

Rosa et Victor Sylvestre sont nés l’un à Verviers, l’autre à Amblève. Ils se sont mariés en juin 1963 et habitent à Natoye depuis 1977. Rosa a été serveuse à Robertville avant d’être vendeuse chez un traiteur de Ciney. Victor a été employé chez Trading puis à la banque BNP-Paribas-Fortis. C’est un passionné de moto et de codes secrets Ils ont eu deux enfants. Leur tableau familial s’est agrandi de deux petits-enfants et d’une arrière-petite-fille. Ils habitent à Natoye.

Les époux Joseph Polet et Marie-Louise Brouir se sont mariés, le 18 juillet 1963. Lui est né dans une ferme de Hubinne, elle dans une autre ferme mais à Schaltin. Mariés, ils ont continué à exploiter la ferme familiale de Schaltin. Ils ont eu deux enfants et comptent aujourd’hui cinq petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Marc Herman et Bernadette Michel se sont mariés le 28 juillet 1973. Ils se sont connus au Patro. Ils ont eu deux enfants qui leur ont donné quatre petits-enfants. Marc a été instituteur, à Flostoy puis à Schaltin et Natoye, tandis que Bernadette a été accueillante, à Schaltin, village où ils habitent encore aujourd’hui. Elle a également travaillé au Sacré-Coeur, à Ciney. Le couple est féru de musique et de chants.

Françoise Demazy et Yves Minet se sont mariés, le 10 août 1973. Elle a travaillé chez Belgacom International, à Bruxelles et Namur, et il a travaillé à la Poste, d’abord à Bruxelles puis comme facteur à Ciney. Ils habitent à Emptinal.