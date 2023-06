Namur: des millions de données en accès libre sur la plateforme open data

"Quand nous avons lancé le portail, il y a cinq ans, il comptait 50 jeux de données,

rappelle Samuel Nottebaert, le chef du service Géomatique et géographie urbaine, en charge de la plateforme. Nous en avons 250 aujourd’hui. Mais l’important, c’est surtout la variété des thématiques abordées."

Un tour de force

Quelques exemples, en vrac: les travaux de voiries terminés, en cours ou planifiés, le potentiel photovoltaïque par quartier, la localisation des cendriers publics, les points de wi-fi gratuit, le détail du budget communal, les circuits vélo balisés, les places de stationnement…

Et puis il y a les très riches données démographiques. Elles sont ventilées par quartier (au nombre de 46) et sont disponibles, sur une base comparable, depuis l’année 1985. On peut aisément observer, par exemple, que la population des 45-60 ans a migré depuis 1985 des quartiers de l’hypercentre vers La Plante, le Vierly, Géronsart et Fooz-Wépion…

Le tour de force du service de Géomatique et de géographie urbaine de la Ville, c’est d’être parvenu à rendre ces montagnes de données aisément accessibles et compréhensibles.

Près de 300 pages du site offrent une visualisation directe et digeste des principales données: tableaux, cartes et graphiques auxquels peuvent être appliqués de nombreux filtres permettant d’obtenir l’information avec une granulométrie très fine.

Et pour celui qui veut aller plus loin, les (interminables) colonnes de chiffres à la base de ces exégèses sont également à disposition, sous différents formats.

Prédire le stationnement

Nouveauté 2023, de nombreuses données ont été regroupées et mises en forme par groupes thématiques. Ceux-ci concernent notamment la démographie, la mobilité ou l’occupation du territoire.

La suite ? Le portail va continuer à intégrer de nouvelles data. "Prochainement, des données relatives à l’environnement: le cadastre des arbres et des haies, note Samuel Nottebaert. Ainsi qu’un répertoire des “zones fraîches”, ces endroits de la commune où on peut se retrouver en cas de canicule."

L’intelligence artificielle fait aussi gamberger les sept personnes employées au service Géomatique et géographie urbaine. On pourrait par exemple imaginer, sur base de la somme de données disponibles, un outil prédictif capable de dire à quel endroit et à quelle heure il est le plus probable de trouver une place de parking disponible.